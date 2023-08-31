تطورات جديدة في قضية الطفلة لين طالب
تطورات جديدة طرأت على قضية الطفلة لين طالب، ابنة الـ6 سنوات، التي تعرضت منذ اشهر للاعتداء ما ادى الى حدوث نزيف حاد ومن ثم وفاتها، ليتم توجيه اصابع الاتهام باتجاه خالها الذي اُثبت عليه لاحقا هذا الجرم، وكذلك والدتها وجدها وجدتها لوالدتها الذين اخفوا الامر.
والجديد في الامر هو التطور القضائي الذي حصل، اذ أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، قرارها الظني حيث اعتُبِر فعل خالها ينطبق على جنايتي المادتين 503 و504 في قانون العقوبات، كما اعتبرت أنّ وفاة لين ينطبق على انهاء الحياة عمداً وفق المادة 549 من هذا القانون، حيث طلبت القاضية نصار محاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التي تنصّ على عقوبة الإعدام.