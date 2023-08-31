تطورات جديدة في قضية الطفلة لين طالب

تطورات جديدة طرأت على قضية الطفلة لين طالب، ابنة الـ6 سنوات، التي تعرضت منذ اشهر للاعتداء ما ادى الى حدوث نزيف حاد ومن ثم وفاتها، ليتم توجيه اصابع الاتهام باتجاه خالها الذي اُثبت عليه لاحقا هذا الجرم، وكذلك والدتها وجدها وجدتها لوالدتها الذين اخفوا الامر.

