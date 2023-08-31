بسمة بوسيل تغني "اكدب عليك" لـ وردة الجزائرية

ونشرت بسمة الاغنية بصوتها على حسابها عبر انتسغرام وارفقته بتعليق جاء فيه: "كوفر جديد لاغنية اكذب عليك لورده الجزائرية ".
وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، معبرين عن اعجابهم بصوت بسمة.
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A post shared by Bassma Boussil (@bassmaboussel)
A post shared by Bassma Boussil (@bassmaboussel)
أثارت الممثلة السورية كندة علوش ، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية في أحدث ظهور لها، حيث بدت بوزن زائد.
تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تجمع الممثل التونسي ظافر العابدين، بالنجمة التركية توبا بويوكستون، على غلاف إحدى المجلات العالمية، حيث ظهرت توبا وهي تحتضن ظافر بصورة مليئة بالرومانسية.
تطورات جديدة طرأت على قضية الطفلة لين طالب، ابنة الـ6 سنوات، التي تعرضت منذ اشهر للاعتداء ما ادى الى حدوث نزيف حاد ومن ثم وفاتها، ليتم توجيه اصابع الاتهام باتجاه خالها الذي اُثبت عليه لاحقا هذا الجرم، وكذلك والدتها وجدها وجدتها لوالدتها الذين اخفوا الامر.