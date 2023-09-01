الملكة رانيا بعفوية في عيد ميلادها : ايه اليوم الحلوة ده

ويبدو ان فريق عمل الملكة قرر ان يفاجؤها بهذه المناسبة، اذ علق على مبنى مكتبها لافتة مكتوب عليها "إيه اليوم الحلو دا، سنة حلوة يا جميل"، كما ظهر في الصور.

كما نشرت صورة أخرى ظهرت فيها برفقة فريق عملها، علقت عليها "وإيه الناس الحلوة دي. شكرًا لأحلى فريق على هالمفاجأة"، في اقتباس من أغنية الفنان المصري أحمد سعد التي أصدرها العام الماضي.

كما عادت ونشرت الملكة منشورا من اجواء احتفال عائلتها بهذه المناسبة و ارفقته بتعليق: " الحمدلله على نعمة وجودكم بحياتي. أحلى فرحة بوجود عائلتي الصغيرة بجانبي وبكل الأردنيين اللي ما في مثلهم بالعالم".

من جهته، نشر ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، صورة تجمعه مع والدته الملكة رانيا وزوجته الأميرة رجوة الحسين، علق عليها "يا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية، كل سنة وأنتِ سعيدة وبألف خير".

ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي، صورة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة أرفقها بتعليق: "أحر التهاني إلى جلالة الملكة رانيا العبد لله بعيد ميلادها، وكل عام وجلالتها بألف خير".