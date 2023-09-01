وفاة الممثل الطفل رابي احمد ووالده بحادث سير اليم

ونعا المخرج المصري تامر كرم ، رابي أحمد ووالده في حادث سير وعلق على صورة نشرها للطفل الراحل قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الألم أنعي وفاة الفنان الطفل الملاك البريء رابي أحمد ووالده أحمد المحترم الذين توفاهما الله في حادث سير".

وأضاف: "ندعو الله العلي الكبير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعل الجنة من نصيبهم ونحتسبهم عند الله من الشهداء".

يذكر ان كان الطفل الراحل، هو احد المشاهير الأطفال المعروفين بخفة ظلهم، اذ شارك في عدد من الأعمال منها مسرحية حكاية لعبة على مسرح جراند طيبة. كما قدم شخصية سبونغ بوب في مسرحية توي استوري فضلا عن مشاركته في بعض الإعلانات.