وفاة الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع المرض وكاظم الساهر ينعاه بتأثر

فُجع الوسط الفني العراقي صباح اليوم الجمعة، بوفاة الشاعر كريم عودة، الشهير باسم كريم العراقي، عن عمر ناهز الـ68 عاماً بعد صراع طويل مع مرض سرطان الأمعاء والبروستات، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات أبوظبي، الا انه عانى في أيامه الأخيرة من ظروف صحية أليمة أدت إلى تدهور حالته.

