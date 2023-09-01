وفاة الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع المرض وكاظم الساهر ينعاه بتأثر
فُجع الوسط الفني العراقي صباح اليوم الجمعة، بوفاة الشاعر كريم عودة، الشهير باسم كريم العراقي، عن عمر ناهز الـ68 عاماً بعد صراع طويل مع مرض سرطان الأمعاء والبروستات، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات أبوظبي، الا انه عانى في أيامه الأخيرة من ظروف صحية أليمة أدت إلى تدهور حالته.
وفور انتشار الخبر، عبّر عدد كبير من النجوم والفنانين العراقيين عن حزنهم الشديد لرحيل هذا الشاعر العظيم، حيث نعاه الفنان العراقي كاظم الساهر في تغريدة على حسابه عبر تويتر، قال فيها: "الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله .. رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا اليه راجعون".