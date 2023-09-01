رضوى الشربيني تعلّق على طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. هذا ما كشفته

وخلال برنامجها "هي وبس" الذي يُعرض علي قناة cbc سفرة، قالت رضوى: "تجمعني علاقة صداقة قوية بـ علياء البسيوني منذ سبع سنوات، وعلاقتني بالفنان أحمد سعد جيدة"، مشيرة إلى أنها كانت شاهد عيان على زواجهما، كما عاصرت مشاكل كثيرة بينهما.وذكرت رضوى ان علياء كانت تستشيرها في الكثير من الأمور المتعلقة بعلاقتها مع زوجها وبكيفية حلّها، مشددةً على أن الكثير من الجمهور أطلقوا عليها لقب "وش السعد"، خاصة في ما يتعلق بانطلاقة سعد الفنية.وأكدت رضوى الشربيني أن علياء بسيوني كانت تتوقع أن يعود أحمد سعد من حفلته بالسعودية، ولكنها فوجئت بذهابه إلى حفل آخر في الساحل الشمالي، كما فوجئت بقراره الانفصال عنها بسبب سوء تفاهم بينهما، مشددةً على أنها اعترفت بخطئها بكتابة ذلك المنشور عن والد بناتها، وأكدت الشربيني أنها تتمنى عودة الثنائي الى بعضهما قريباً.