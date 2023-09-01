محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. هذا ما قاله لها

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
استوقف الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم، ظهرت فيه كل من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي و ;كوليت الحلاني ، زوجة الفنان اللبنانية عاصي الحلاني.
عبرت كلوديت، شقيقة المغنية الكندية سيلين ديون، عن انزعاجها الشديد وحزنها وشعورها بالاحباط لعدم قدرتها على التخفيف من آلام أختها الشديدة، بعد إصابة الاخيرة بمتلازمة الشخص المتيبس، حيث لم تشهد حالتها أي تقدم يذكر حتى اليوم.
كشفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالفنان المصري أحمد سعد وطليقته مصممة الازياء علياء بسيوني.