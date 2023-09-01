محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. هذا ما قاله لها

احتفل الفنان المصري محمد رمضان، بعيد ميلاد زوجته، حيث عبّر عن حبه الكبير لها، واضعاً حدّ لشائعات إنفصالهما التي انتشرت في الفترة الاخيرة.

