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فن

تدهور حالة سيلين ديون الصحية وشقيقتها تكشف التفاصيل

2023-09-01 | 05:28
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تدهور حالة سيلين ديون الصحية وشقيقتها تكشف التفاصيل
تدهور حالة سيلين ديون الصحية وشقيقتها تكشف التفاصيل

عبرت كلوديت، شقيقة المغنية الكندية سيلين ديون، عن انزعاجها الشديد وحزنها وشعورها بالاحباط لعدم قدرتها على التخفيف من آلام أختها الشديدة، بعد إصابة الاخيرة بمتلازمة الشخص المتيبس، حيث لم تشهد حالتها أي تقدم يذكر حتى اليوم.

وفي لقاء لها مع مجلة "هالو" الكندية، أكدت كلوديت أن شقيقتها سيلين تحاول جميع ما في وسعها للتعافي لأنها امرأة قوية، إلا أن مرضها نادر جدا ولا يعرف عنه الأطباء سوى القليل.
وتابعت: "تصاب سيلين بتشنجات من المستحيل السيطرة عليها، تماما كتلك التشنجات التي قد تصيب ساقك خلال نومك، والتي تسبب وجعا فظيعا. إنه شيء من هذا القبيل، لكنه يحدث لجميع عضلات جسدها"، مضيفة: "متعبون لأننا غير قادرون على التخفيف من آلامها.. نتمنى أن يجد العلماء علاجا لهذا المرض الفظيع".
الجدير ذكره أن "متلازمة الشخص المتيبس" Stiff person syndrome، هو اضطراب عصبي تقدمي نادر، يؤدي إلى تصلب العضلات في الجذع والذراعين والساقين، ويصيب 1 من بين كل مليون شخص، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.
 
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