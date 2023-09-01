انتشار فيديو قديم يجمع هيفاء وهبي و جيهان علامة وتغير ملامحهما حديث الجمهور

والفيديو عبارة عن اعلان لأحد المنتجات الغذائية، حيث ظهرت كل من هيفاء و كوليت الى جانب عدد من النساء وهن يغنين شارة الاعلان.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو ، مشيدين بجمال كل من هيفاء و كوايت و مقارنين بين ملامحهما في ذلك الوقت و اليوم.