انتشار فيديو قديم يجمع هيفاء وهبي و جيهان علامة وتغير ملامحهما حديث الجمهور

والفيديو عبارة عن اعلان لأحد المنتجات الغذائية، حيث ظهرت كل من هيفاء و كوليت الى جانب عدد من النساء وهن يغنين شارة الاعلان.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو ، مشيدين بجمال كل من هيفاء و كوايت و مقارنين بين ملامحهما في ذلك الوقت و اليوم.
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A post shared by Nada Blogger 🇸🇦 (@nada_style_icon)
عبرت كلوديت، شقيقة المغنية الكندية سيلين ديون، عن انزعاجها الشديد وحزنها وشعورها بالاحباط لعدم قدرتها على التخفيف من آلام أختها الشديدة، بعد إصابة الاخيرة بمتلازمة الشخص المتيبس، حيث لم تشهد حالتها أي تقدم يذكر حتى اليوم.
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