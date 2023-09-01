نجم مسلسل كريستال يفاجئ الجميع بعد تعرضه لاصابة بالغة

تصدر مشهد الرقصة التي تجمع الممثل السوري خالد شباط والممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله في الحلقة 47 من مسلسل كريستال حديث المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا ان خالد والذي يلعب دور "باسل" في العمل، ظهر وكأنه انسان طبيعي ولا يعاني من اي حالة مرضية كما اعتاد عليه المشاهدون طيلة حلقات المسلسل.



وفي التفاصيل، فبعد ان تعرض باسل لاصابة خطرة على خلفية هجوم "أَوس" عليه، والذي يلعب شخصيته الممثل السوري فادي حواشي، ليتم نقله الى المستشفى ويدخل في غيبوبة، تفاجأ المشاهدون بظهور باسل كشخص طبيعي وهو يرقص مع حبيبته فاي في لحظة غيابه عن العالم وفقدانه الوعي، حيث كان كل ما يدور في خياله هو مشهد رومانسي يجمعه بـ فاي، حيث ظهر باسل وهو يرتدي بدلة سوداء وكانت فاي ترتدي فستانن باللون الأحمر داكن، وكان المشهد رومانسي للغاية.

المشهد لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن اعجابهم بهذا العمل، وكذلك اثنوا على موهبته الكبيرة في التمثيل واحتراف الدور، حيث اقنع المشاهدين بكل التفاصيل، اذ كتب احد المتابعين: "خالد شباط ممثل لا تخطئه العين.. من اللحظة الأولى يلفت الانتباه ويشد تركيز المشاهد الي عمق تقمصه للدور ويتركه متشوقا بين اللحظة والأخرى لظهوره على الشاشة.. لحضوره القوي وتمكنه من ادواته.. خالد من نجوم سوريا الشباب يتمتع بموهبة متوهجة ويبشر بمستقبل كبير في عالم الفن".

