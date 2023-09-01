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فن

شيماء سيف تشن هجوما : العري تخلف وليس رقي

2023-09-01 | 10:45
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شيماء سيف تشن هجوما : العري تخلف وليس رقي
شيماء سيف تشن هجوما : العري تخلف وليس رقي

شنت الممثلة المصرية شيماء سيف ، هجوما شديدا على ارتداء لباس البحر التي انتشرت بشكل واسع هذا الصيف معتبرا انه من مظاهر التخلف وليس الرقي.

وكتبت شيماء سيف على حسابها عبر انستغرام: "خلاص الصيف بيخلص لكن للأسف آثاره مكملة.... طول عمرنا بنطلع على البحر ونشوف اشكال والوان مايوهات .. لكن السنة دي العري فاق الوصف .. المايوه بقي يتلبس في كل مكان مش على البحر بس.. توب المايوه ( اللي في نظري جزء من الملابس الداخلية ودة اكثر وصف مؤدب اقدر اقوله)." 

وتابعت شيماء سيف: "توب المايوه بقي اللبس الرسمي للبنات وفوقه كاش مايوه بيبين اكثر ما بيستر.. هي البنات دي ما لهاش اب او زوج او اخ قلبهم ياكلهم عليهم والدم يجري في عروقهم؟؟؟ فين نخوة الرجالة.. فين حياء البنات.. والمصيبة ان كل الاعمار وكل الأحجام مش بتفرق". 

واستكملت شيماء سيف: «الموضوع زاد اووووى تحت مظلة انه بلاش body 
shaming و كلام فاضى ، فين الحياء ؟؟ ال body ده المفروض نحافظ عليه مش نمتع غيرنا بيه.... الغلط غلط ولو كل الناس عملوه .. الغلط غلط ولو اصبح عادة الكل.. حفضل اقول دة غلط حى لوكنت لوحدي اللي بقوله". 

وأضافت شيماء سيف: "العري مظهر من مظاهر التخلف الفكري واللي فاكر انه تحضر ماشي وراء القطيع بدون وعي.. فين الحياء والعفة والخجل والخصوصية؟؟؟". 

واختتمت شيماء سيف: "بالنسبة للى عنده اولاد صغيرين و بيسالوا اهى ليه البنت دى لابسة كده كل شئ بقي مباح كدة للناس كلها؟ ربنا يستر علينا جميعا و يهدي البنات و الاولاد و ويشوفوا الغلط غلط مهما كتر .. ربنا أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وجنبنا اتباعه". 

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فن و منوعات

فن

شيماء سيف

shaymaa seif

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