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فن

مي كساب تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

2023-09-02 | 02:59
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مي كساب تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة
مي كساب تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

استذكرت الفنانة المصرية مي كساب والدها الراحل بكلمات مؤثرة، وذلك بمناسبة مرور 40 يوما على وفاته.

 

وفي التفاصيل، شاركت مي على حسابها عبر "إنستغرام" صورة جمعتها بوالدها، ظهرت فيها وهي تحتضنه، أرفقتها بتعليق قالت فيه: "40 يوما عدّو على فراقك يا حبيبي".

وأوضحت الفنانة المصرية أنها راضية بقضاء الله وما اختاره لوالدها، مشيرة إلى أن وفاته كانت راحة له من أوجاعه وآلامه، معلقة: "راضية بقضاء ربنا لأنه ده الخير ليك".

وأعربت عن اشتياقها الكبير له: "لكن وحشني حضنك.. وحشني كلامنا مع بعض".

وتابعت مي كساب: "الله يرحمك في الجنة ونعيمها.. بإذن الله.. ويا رب قدرني إني أكون الابنة الصالحة لابويا وأمي الله يرحمهم".

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