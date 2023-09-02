لحظات رومانسية بين ماجد المصري وزوجته.. صورة جمعتهما

وفي التفاصيل، نشر ماجد عبر حسابه على "إنستغرام" صورة رومانسية جمعته بزوجته، إذ ظهرت الأخيرة بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا باللون الأسود، وهي تستند عليه، وعلق قائلاًَ: "كل سنة وانت روحي وقلبي وعيني اللي بشوف بيها، ربنا ما يحرمني منك يا أحن وأطيب وأجمل قلب، العمر كله يا عمري".
بدورها، أعربت رانيا أبو النصر عن حبها العميق لزوجها من خلال تعليقها على ذات المنشور، قائلة: "حبيب قلبي ربنا ما يحرمني منك".
وتلقت رانيا رسائل التهنئة والمباركات من قبل المتابعين بهذه المناسبة السعيدة، متمنين العمر الطويل لها، وأن يديمها الله لعائلتها.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Maged El Masry (@magedelmasryofficial)
تمت مشاركة منشور بواسطة Maged El Masry (@magedelmasryofficial)
تعرض الفنان المصري أحمد سعد لهجوم عنيف من قبل متابعيه عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي عقب إعلان زوجته علياء بسيوني قبل أيام انفصالهما، في وقت يواصل فيه صاحب أغنية "قادر أكمل" تجاهل تلك الأزمة.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الشاب الاردني حمزة الفناطسة الذي أطلق عليه نشطاء مواقع التواصل لقب “عريس الأردن” والذي قضى برصاص طائش خلال الاحتفال بحمام عرسه بمحافظة معان.
توفي الفنان العراقي ياس خضر، بعد صراع طويل مع مرض عضال انهك جسده، عن عمر يناهز الـ 85عاماً.