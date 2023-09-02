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فن

لحظات رومانسية بين ماجد المصري وزوجته.. صورة جمعتهما

2023-09-02 | 03:13
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لحظات رومانسية بين ماجد المصري وزوجته.. صورة جمعتهما
لحظات رومانسية بين ماجد المصري وزوجته.. صورة جمعتهما

احتفل الفنان المصري ماجد المصري، بعيد ميلاد زوجته رانيا أبو النصر، التي وصفها "بالأطيب والأجمل"، متمنيا لها السعادة الدائمة.

 

وفي التفاصيل، نشر ماجد عبر حسابه على "إنستغرام" صورة رومانسية جمعته بزوجته، إذ ظهرت الأخيرة بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا باللون الأسود، وهي تستند عليه، وعلق قائلاًَ: "كل سنة وانت روحي وقلبي وعيني اللي بشوف بيها، ربنا ما يحرمني منك يا أحن وأطيب وأجمل قلب، العمر كله يا عمري".

بدورها، أعربت رانيا أبو النصر عن حبها العميق لزوجها من خلال تعليقها على ذات المنشور، قائلة: "حبيب قلبي ربنا ما يحرمني منك".

وتلقت رانيا رسائل التهنئة والمباركات من قبل المتابعين بهذه المناسبة السعيدة، متمنين العمر الطويل لها، وأن يديمها الله لعائلتها.

لحظات رومانسية بين ماجد المصري وزوجته.. صورة جمعتهما

فن و منوعات

فن

ماجد المصري

رانيا أبو النصر

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