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فن

ميرنا شلفون تكشف اصابتها بهذا المرض: ما تشوفوا شر

2023-09-02 | 04:16
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ميرنا شلفون تكشف اصابتها بهذا المرض: ما تشوفوا شر
ميرنا شلفون تكشف اصابتها بهذا المرض: ما تشوفوا شر

تحدثت الممثلة السورية ميرنا شلفون لاول مرة عن إصابتها بمرض نفسي.

وارجعت ميرنا المرض، بحسب موقع "الفن"، الى الضغوط النفسية التي تمر بها في الفترة الأخيرة، بالاضافة الى وجود أشخاص سلبيين في حياتها.

وكتبت ميرنا شلفون في منشور: "يسعد أوقاتكن، بعتذر إذا لي بدي قولو رح يزعج البعض، حبايب أنا مريضة وتعبانة شويتين، واحد وأهم وأول وتاني وتالت أسباب لي أنا في الضغط النفسي والهم والغم، والطاقات السلبية والنق المحيط من لي طبعا ما بيطلعلن ينقو، ولي بيطلعلن ساكتين هون النهفة. بعتذر جدا إذا زعجت أي حدا، وانشالله بوضحلكن ليش هيك كتبت قريبا. ما تشوفوا شر وآسفة عالإطالة، على فكرة الحمد والشكر ثقافة أيضا، وفهمكم كافي".
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