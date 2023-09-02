الأمير الحسين غاضب جدا بسبب ما حصل في الأردن: خلص بكفي

وفي التفاصيل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله وتصريح "خلص بكفي" في إشارة إلى ظاهرة إطلاق النار خلال الأفراح.وفي سياق التضامن الرسمي مع الضحية وعائلته وخاصة من العائلة الملكية، قدم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، واجب العزاء إلى أهالي محافظة معان وعشيرة الفناطسة، بوفاة الشاب حمزة الفناطسة الذي توفي الأربعاء إثر إصابته بعيار ناري طائش خلال حمّام عرسه.وأعرب الأمير الحسين خلال زيارته بيت العزاء في محافظة معان، عن حزنه الشديد وعن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.وفي سياق متصل ، انتشر مقطع فيديو للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يحذر فيه من عدم التساهل مع ظاهر إطلاق النار في المناسبات المختلفة.وظهر العاهل الأردني متوسطا مجموعة كبيرة من السياسيين وشيوخ العشائر متحدثا بشكل حاسم حول ضرورة التوقف عن هذه الظاهرة محددا بإجراءات حاسمة ضد مرتكبيها.وقال الملك عبدالله: “من اليوم وطالع ما فيه واسطات..ابن فلان أو ابن واحد بيفكر عنده منصب راح ناخذ الإجراءات”.وتوجه للأجهزة الامنية بالتعامل بحسم حتى مع ابنه في حال أخطأوتابع قائلا للتأكيد على انه لا تهاون في الأمر: “لا سمح الله ابني بيطلع في احتفال وبيرمي (يطلق نار) راح أطلب من الاجهزة الامنية ياخذوا نفس الإجراءات عليه”.