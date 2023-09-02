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فن

وفاة رجل الاعمال محمد الفايد.. ما علاقة ابنه بالاميرة ديانا؟

2023-09-02 | 09:03
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وفاة رجل الاعمال محمد الفايد.. ما علاقة ابنه بالاميرة ديانا؟
وفاة رجل الاعمال محمد الفايد.. ما علاقة ابنه بالاميرة ديانا؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة رجل الاعمال المصري محمد الفايد عن عمر يناهز ال 94 عاما.

وفي التفاصيل، نشرت العائلة بيانا جاء فيه “ترغب السيدة محمد الفايد، وأبناؤها وأحفادها أن يؤكدوا أن زوجها الحبيب ووالدهم وجدهم محمد قد وافته المنيّة بسلام يوم الأربعاء 30 آب 2023”.
وطلب أفراد العائلة في بيانهم “احترام خصوصيتهم في هذا الوقت.
وبعد وفاة الراحل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عنه اذ تبين ان ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا كانت تجمعهما علاقة حبّ انتهت بمقتلهما سوياً في حادث سير، في عام 1997.
ورغم ان الراحل كان من أسرة بسيطة فإنه شق طريقه حتى قدرت مجلة “فوربس” الأميركية ثروته بنحو ملياري دولار، كما يمتلك 4 طائرات خاصة وقلعة اسكتلندية وقصورا عدة في لندن وأوروبا، وأيضًا يختا فاخرا يطلق عليه “سوكار” بلغت قيمته 40 مليون دولار.
 
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