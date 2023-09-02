بالفيديو - اليوتيوب السورية بيسان اسماعيل تتعرض للضـرب المـبرح في بيروت والقضاء اللبناني يتحرك

وفي التفاصيل، خرجت بيسان اسماعيل عن صمتها في عدد من مقاطع الفيديو التي نشرتها مستخدمة خاصية الستوري على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيه وهي تبكي و تكشف تفاصيل ما حصل معها ومع عائلتها خلال تواجدهم في منطقة الروشة لقيامهم بجولة سياحية في البحر.

وقالت بيسان في الفيديو انها بينما كانت تهم و عائلتها لاستئجار مركب للتمتع بجولة بقرب صخرة الروشة الشهيرة، شعرت ان المبلغ الذي يطلبه صاحب القارب كبير جدا، وعندما حاولت ان تسأل سياح كانوا الى جانبها، تعرضت لهجوم غير مسبوق من عدد من الشباب العاملين هناك، وقام احدهم بتصويرها و سبها وركلها كما قام آخرون برمي الحجارة على اقربائها.

كما ناشدت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السطات اللبنانية بالتحرك و اخذ حقها من المعتدين.

كما عادت بيسان ونشرت فيديو قالت فيه ان السلطات اللبنانية تدخلت واعتقلت المتهم وهو الآن على ذمة التحقيق.