قاسم ملحو يستذكر والده الراحل.. ما قاله مؤثر

وفي التفاصيل، نشر قاسم عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" مجموعة من الصور التي تجمعه بوالده ووالدته، ولحظة زيارته لقبرهما، وأرفقها بتعليق أعرب خلاله عن مدى حزنه على فراقهما.

وكتب ملحو: "في مثل هذا اليوم، العام 2020، فقدت أعز مخلوق على قلبي، عرَّابي، ووالدي، وحبيبي، حج محمود ملحو، وفي العام 2017، فقدت أمي، القلب الذي على هيئة بشر، بعد رحيلكما الحياة باردة موجعة وموحشة، وبغيابكما انحنى قلبي، وتيبَّست روحي، ربي يرحمهما كما ربياني صغيرًا".

وحرص متابعو الفنان السوري على مواساته، حيث علّق الفنان عدنان أبو الشامات: "الله يرحمهما"، وكتب غسان العزب: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".