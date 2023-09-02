فيديو مؤثر - كريم العراقي يلقي قصيدة داخل المستشفى قبل رحيله

تم تسجيل هذا الفيديو الخاص بالشاعر أثناء استلقائه على سرير المستشفى في مستشفى كليفلاند في يوم 31 أغسطس من العام 2022، حيث كان يتعافى من مرض السرطان. وعلى الرغم من أن الفيديو تم تسريبه مؤخرًا وأعاد الجمهور تداوله في الساعات القليلة الماضية، إلا أنه تم تصويره في الزمان المشار إليه.

وألقى كريم العراقي أبياتا من قصيدة "الأرض حبلى"، وكان منها: "ضاقت علي كأنها تابوت.. لكنما يأبى الرجاء يموت". "والصبر يعرف من أنا منذ الصبا.. وشْم له في أضلعي منحوت".

وعلى الرغم من الوهن الكبير الذي بدا عليه الشاعر بسبب معاناته من مرض السرطان، إلا أن الابتسامة لم تفارق وجهه، ما يشير إلى عزيمته وقوته الروحية. ويذكر أن كريم العراقي كتب هذه القصيدة العميقة بعدما توقف عن كتابة الشعر نتيجة إصابته بمرض السرطان، واستدعى علاجاً مكثفًا لمحاربة هذا المرض القاسي.

هذا أنا .. سرقت شبابي غُربتي

- كريم العراقي 💔 pic.twitter.com/ihWgKTOLnS