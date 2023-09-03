خطـف بيسان اسماعيل في بيروت بعد تعرضها للضـرب والمعتـدي يظهر في مقطع فيديو ويكشف تفاصيل

وفي جديد القضية، نشرت بيسان اسماعيل مقطع فيديو جديد عبر خاصية الستوري، تحدثت خلاله عن خطفها من قبل الشاب محمد عيتاني الذي كانت قد قالت انه تعرض لها بالضرب امس بعد شروعها للقيام بجولة بحرية حول صخرة الروشة الشهيرة في قاربه.

الا ان بيسان اوضحت ممازحة انها تعني بالخطف انها تصالحت مع محمد الذي عادت وقامت بجولة معه بعد حل الخلاف بينهما.

يذكر ان اسم مشهوره مواقع التواصل الاجتماعي بيسان اسماعيل تصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي امس بعد انتشار خبر تعرضها للضرب اثناء تواجدها مع عائلتها في منطقة الروشة في بيروت.

و خرجت بيسان عن صمتها في عدد من مقاطع الفيديو التي نشرتها مستخدمة خاصية الستوري على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيها وهي تبكي و تكشف تفاصيل ما حصل معها ومع عائلتها.