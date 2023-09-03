تطورات جديدة في قضية لين طالب وما وجد في هاتف المعتدي مرعب

وجديد القضية، جاء في تفاصيل القرار الظني ان المتهم اقدم على الاعتداء على ابنه أخته التي لم تكمل 6 سنوات في حمام المنزل، بعد أقفل فمها بشريط لاصق كي لا تصرخ ما أدى إلى تورم شفتيها، كم أمسك يدها بقوة ما أدى إلى حدوث كسرفيها.

وجاء في تفاصيل القرار ايضا ان الخال اعتدى على لين بوحشية ما أدى لظهور كدمات على عدة أماكن من جسدها.

الا ان لين ابت إلا أن تدافع عن نفسها، وخدشت المتهم نادر بوخليل بأظافرها على رقبته.

كما كشفت التحقيقات ان الخال يحتفظ بصور مريبة لأولاد آخرين على هاتفه.

العائلة، حاولت جاهدة اخفاء فعلة ابنها ، حيث وضعوا لين في مغاطس الماء والملح لإخفاء الكدمات ما زاد من أوجاعها، واوصلها الى ان تمتنع عن الطعام والمياه لمدة 5 أيام، كما حاولت العائلة اخذها الى "مدينة الملاهي" لعلها تنسى، الا ان الامر لم ينفع، لتفارق الحياة بعدها.