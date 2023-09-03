ستيفاني عطالله ترد على انتقاد قبلتها مع محمود نصر في "كريستال": لا اسعى لتغيير معتقدات

تحدثت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله عن دورها مسلسل "كريستال" بشخصية "فاي" واصفة اياه بـ "دور العمر"، متحدثة عن علاقتها بالممثل السوري محمود نصر، الذي يشاركها البطولة الى جانب الممثلة اللبنانية باميلا الكيك.