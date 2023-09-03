ستيفاني عطالله ترد على انتقاد قبلتها مع محمود نصر في "كريستال": لا اسعى لتغيير معتقدات

وقال ستيفاني، خلال استضافتها في برنامج "شو القصة"، ان الشخصية تحتوي على تعقيدات كثيرة تؤكد موهبتها الحقيقية بالتمثيل وقالت: "بشكر كل حدا رشحني لهالدور.. وبيكبر قلبي وقت شوف ردود الأفعال فخورة كتير وسعيدة بالمسلسل".
واضافت ستيفاني أن المسلسل زاد من قوة علاقتها بالممثل السوري محمود نصر، مشيرة إلى أنها باتت تعتبره صديقها وقالت: "هو شخص طيب وخلوق ومثقف ومعطاء ومحب"، كما أكدت أن الانسجام الذي حصل بينهما خلال المسلسل، يندرج ضمن انسجام الصداقة والزمالة، ولا يتعداه لانسجام الحب.
وبينت أن "القبلة" التي جمعتهما بالمسلسل، كانت ضرورية لحبكة الشخصية وإظهار تقاربهما من بعضهما، مشيرة إلى أنها لا تسعى لتغيير معتقدات الجمهور حول تلك المشاهد.