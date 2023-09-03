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فن

بالفيديو – سقوط حورية فرغلي على مسرح ملكة جمال مصر

2023-09-03 | 04:57
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بالفيديو – سقوط حورية فرغلي على مسرح ملكة جمال مصر
بالفيديو – سقوط حورية فرغلي على مسرح ملكة جمال مصر

أثارت الفنانة المصرية حورية فرغلي جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو يُظهر لحظة سقوطها على خشبة المسرح خلال فعاليات مسابقة ملكة جمال مصر.

وتعرضت حورية فرغلي لحادثة مفاجئة أثناء صعودها إلى المسرح، حيث انزلقت بسبب ارتدائها حذاء ذو كعب عالي. ولحسن الحظ، لم تتعرض لإصابات خطيرة.

بالنسبة لحالتها الصحية، أكدت حورية فرغلي أنها تحتاج إلى إجراء عملية واحدة فقط، ولكنها ترغب في الاستراحة من عمليات التدخل الجراحي. قالت: "لدي عملية واحدة متبقية، ولكني أشعر بأنني بحاجة للراحة قليلاً قبل ذلك، وسأقوم بالإجراء عندما يأتي الوقت المناسب."

وفيما يتعلق بالمسابقة، أعربت حورية فرغلي عن تفاؤلها قائلة: "21 سنة مضت وكأنها أمس، وأشعر وكأنني في يوم التتويج مجدداً، لكن الأمور تغيرت بشكل كبير، وهناك تنظيم جديد ومتسابقات جديدات. نعتقد أننا سنختار البنت الأفضل. أنا واثقة من نفسي ولن أتأثر بالآراء السلبية."


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حورية فرغلي

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