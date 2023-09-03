ظهور نادر لـ زوجة ملحم زين تماني البيض

وظهرت تماني الى جانب ملحم، على ما يبدو في احدى المناسبات الاجتماعية ، اذ دخلت برفقته الى المكان.
وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير مع الفيديو ، مبديين اعجابهم بزوجة ملحم، ومشيرين الى جمالها واناقتها.
وجاء في بعض التعليقات: " زوجتة حلوة ومن عائلة محترمة وفخمة والفنان ملحم زين راقي" و" زوجته حلوة وشيك نشعر انها متحدرة من عائلة فخمة ومحترمه حالها".
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