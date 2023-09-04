رسميا.. منع سارة زكريا من الغناء في مصر

وفي التفاصيل، قال "كسيرة" في اتصال مع "فوشيا"، أنه تم الاستماع إلى "سارة"، بعد ظهر الأحد، للوقوف على حقيقة تصرفاتها التي وصفها البعض بالمسيئة بحق الشعب المصري.وأضاف متعهد الحفلات: "سارة لم تُسئ للجمهور المصري، ولجأت إلى استبدال عبارة "كلب ماكو" ضمن أغنية "تيجي نتجوز بالسر" بـ"كلب ابن 600 كلب ما في"، ما يؤكد أنها لم تخدش حياء الجمهور. كما أنها استخدمت عبارة "مبرشمين" على سبيل المزاح للتعبير عن سعادتها بتفاعل الجمهور الكبير مع وصلتها الغنائية".وأكد "كسيرة" أنه حضر و"سارة" للنقابة لثقتهما بحكمتها وحقها في استيضاح حقيقة ما جرى، كاشفًا أنهما فوجئآ بإصدار القرار الذي يفرض منعها نهائيًا من الغناء في مصر، خاصة أنه لم يتم توجيه أي إنذار مسبق لها.