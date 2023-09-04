بالفيديو- غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة روتانا

وفي التفاصيل، نششرت غادة عبد الرازق على حسابها عبر "إنستغرام" فيديو يضم صورًا تجمعها بابنتها من مراحل عمرية مختلفة، مع أغنية "حبيبة أمها" للفنانة الراحلة صباح.

وأرفقت الفيديو بتعليق أعربت فيه عن حبها الكبير لها، قائلة: "كل سنة وأنت حبيبتي، وحياتي، وعمري كله".

كما تمنّت لها الصحة والعافية والسعادة، وعلّقت: "كل سنة وأنت بصحة وعافية يارب العالمين، حبيبتي يخليكِ ليَّ ولابنتيكِ خديجة وجوجو، وتفرحي بهما يارب، ويرزقكم كل حاجة حلوة يارب في الدنيا".

وأضافت الفنانة المصرية: "أنتم تستاهلون أكثر من كده.. ويرزقك على قد طيبة قلبك ونيتك الطيبة إللي زي الفل، وإللي عمري ما شفت زيها، اللهم أمين يارب العالمين".