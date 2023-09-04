سلطان النيادي يعود الى الارض وفيديو يوثق لحظة خروجه من المركبة "دراغون"

تصدر اسم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عودته الى الارض عقب رحلة الى الفضاء دامت ستة اشهر، على متن مركبة الفضاء "دراغون" التي تضم طاقم "Crew 6"، المؤلف من 4 رواد فضاء.



وفي التفاصيل، نشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية مقطع فيديو يوثق لحظة هبوط المركبة على الارض وخروج رائد الفضاء سلطان النيادي منها، بعد ان ادى وزملائه مهمة علمية في محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر قبل أن يعودوا إلى الأرض وتحط مركبتهم الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

من جهته، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأ سلطان النيادي على هذا الانجاز، معتبرا أن طموحات الإمارات في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، اذ قال في تغريدة على حسابه عبر موقع "إكس": "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء، صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية، بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله".