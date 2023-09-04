شقيقة ملكة جمال لبنان تدخل القفص الذهبي

وقد شاركت ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة والحماسية التي طغت على الحفل، حيث ارفقت المنشور بتعليق باللغة الانكليزية عبرت فيه عن حبها الكبير للعروسين، متمنية لهما حياة مليئة بالحب والسعادة الذدائمة، اذ قالت: "حفل زفاف سارة وجان.. احبكما كثيرا".وقد لفتت العروس الانظار بنعومتها وجمالها، اذ رأى عدد من المتابعين انها نافست شقيقتها جمالا، بينما لفت البعض الى الشبه الكبير بينهما، في حين تصدرت اطلالة العروس حديث المتابعين، اذ ارتدت فستان زفاف ضخم ومميز من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، كما اعتمدت مكياجا لافتا وتسريحة شعر مميزة، فظهرت كالاميرات.