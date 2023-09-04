مدير أعمال تامر حسني يتعرض لحادث مروع وينجو بأعجوبة

تعرض تامر يحيى، مدير أعمال الفنان المصري تامر حسني، لحادث سير مروّع على طريق مدينة العلمين الجديدة في مصر، يوم الجمعة الفائت، كاد يودي بحياته هو والسائق الذي كان برفقته، اذ أسفر عن تحطُّم السيارة التي كان يستقلها يحيى بالكامل، وإصابته بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم، بينما أصيب السائق بكدمات بسيطة.



وفي منشور شاركه تامر يحيى على حسابه عبر فيسبوك، روى تفاصيل الحادث، اذ لفت الى أن السائق فوجئ أثناء سيرهما في منتصف طريق وادي "النطرون" بسيارة نقل تقف في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى الاصطدام بها بقوة شديدة، وتحطُّم سيارتهما، بينما فرّ صاحب سيارة النقل، من موقع الحادث بسرعة لإدراكه الخطأ الذي ارتكبه.

هذا وعبّر يحيي عن استغرابه لعدم فتح الوسادات الهوائية في سيارته، متوعداً أنه في حال اكتشافه أن ذلك نتيجة خطأ فني، أو إهمال من الفنيين المشرفين على صيانة سيارته، لن يصفح عنهم حتى يسجنهم، لا سيما وأنه كاد يفقد حياته أو يعيش طيلة عمره مشوهاً.