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فن

توقيف "يوتيوبر" عُرفت بنصائحها التربوية للأهالي.. إليكم ما فعلته بأطفالها

2023-09-04 | 05:43
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توقيف &quot;يوتيوبر&quot; عُرفت بنصائحها التربوية للأهالي.. إليكم ما فعلته بأطفالها
توقيف "يوتيوبر" عُرفت بنصائحها التربوية للأهالي.. إليكم ما فعلته بأطفالها

تواجه اليوتيوبر الأميركية روبي فرانك، 6 تهم متعلقة بإساءة معاملة الأطفال، بعد أن تم القاء القبض عليها إثر هروب ابنها للبحث عن الطعام لشعوره بجوع شديد.

وقد عُرفت اليوتيوبر عبر قناتها التي كانت تضم أكثر من مليوني متابع، بنصائحها التربوية للأهالي، الا انها تسببت بحالة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تبين أنها كانت تتبع أسلوبا قاسيا في تربية أطفالها، بما يشمل منع الطعام كشكل من أشكال الحزم التربوي.
وبحسب بيان صادر عن إدارة الصحة في "إيفينز"، فإن أحد الأشخاص اتصل هاتفياً ليبلغ أن حدثاً يبلغ 12 عاماً،"يبدو أنه هزيل ويعاني من سوء التغذية"، قفز من نافذة منزله وجاء يتوسل للحصول على الطعام والماء، مضيفا أن الفتى كان مصاباً "بجروح عميقة نتيجة تقييده بحبل".
وأوضح البيان أنّ الصبي وطفلاً آخر عُثر عليه في منزل مجاور، نُقلا بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.
الجدير ذكره أنها لم تكن هذه المرة الأولى التي تواجه روبي تهمة سوء معاملة الأطفال، ففي عام 2020، قال أحد أطفالها عبر يوتيوب إنه ينام منذ 7 أشهر على كرسي من القماش بدلا عن السرير، وذلك كعقاب له على مخالفة ارتكبها.
 
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