فنانة شهيرة تتعرض لنزيف حاد بعد عملية جراحية وهذا وضعها الصحي

وفي منشور عبر "إنستغرام"، توجهت جواهر بالشكر لكل شخص سأل عنها في مرضها، مؤكدة رضاها التام عن أقدار الله، اذ قالت: "الحمد لله على كل حال.. واللهم لا اعتراض".هذا وقد كشفت عن آخر تطوراتها الصحية، مبينة أنها تتعرض لنزيف حاد عقب العملية، منعها من استكمال رحلة علاج السرطان، إذ طلبت من الجمهور الدعاء لها، مضيفة: "دعواتكم لي عشان النزيف يوقف عشان أقدر أكمل جرعاتي".الى ذلك، فقد طلبت الفنانة الكويتية جواهر من الله أن يتم عليها بالشفاء ويجمعها بأولادها بخير وسلامة، قائلة: "يارب اجمع شملي بأولادي متشافية متعافية باذن الله".