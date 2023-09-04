الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

فنانة شهيرة تتعرض لنزيف حاد بعد عملية جراحية وهذا وضعها الصحي

2023-09-04 | 06:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فنانة شهيرة تتعرض لنزيف حاد بعد عملية جراحية وهذا وضعها الصحي
فنانة شهيرة تتعرض لنزيف حاد بعد عملية جراحية وهذا وضعها الصحي

طمأنت الفنانة الكويتية جواهر، جمهورها ومتابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على حالتها الصحية، وذلك بعد أيام قليلة من خضوعها لعملية دقيقة لاستئصال ورم خبيث.

وفي منشور عبر "إنستغرام"، توجهت جواهر بالشكر لكل شخص سأل عنها في مرضها، مؤكدة رضاها التام عن أقدار الله، اذ قالت: "الحمد لله على كل حال.. واللهم لا اعتراض".
هذا وقد كشفت عن آخر تطوراتها الصحية، مبينة أنها تتعرض لنزيف حاد عقب العملية، منعها من استكمال رحلة علاج السرطان، إذ طلبت من الجمهور الدعاء لها، مضيفة: "دعواتكم لي عشان النزيف يوقف عشان أقدر أكمل جرعاتي".
الى ذلك، فقد طلبت الفنانة الكويتية جواهر من الله أن يتم عليها بالشفاء ويجمعها بأولادها بخير وسلامة، قائلة: "يارب اجمع شملي بأولادي متشافية متعافية باذن الله".
فنانة شهيرة تتعرض لنزيف حاد بعد عملية جراحية وهذا وضعها الصحي

فن و منوعات

فن

فنانة كويتية

جواهر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خطيب ضـحية حادثة مرفأ بيروت سحر فارس يعلن خطوبته من هذه الشابة
توقيف "يوتيوبر" عُرفت بنصائحها التربوية للأهالي.. إليكم ما فعلته بأطفالها

اقرأ ايضا في فن

رقصة مدير اعمال نانسي عجرم في حفلها تدخلها بنوبة ضحك
08:27

رقصة مدير اعمال نانسي عجرم في حفلها تدخلها بنوبة ضحك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الاخير الذي احيته على متن سفينة stars on board بحضور حشد من جمهور ومحبي نانسي الذين تفاعلوا مع اغنياتها بشكل لافت.

08:27

رقصة مدير اعمال نانسي عجرم في حفلها تدخلها بنوبة ضحك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الاخير الذي احيته على متن سفينة stars on board بحضور حشد من جمهور ومحبي نانسي الذين تفاعلوا مع اغنياتها بشكل لافت.

شقيق أحمد سعد يتدخل بقضية طلاقه وعلياء بسيوني
07:33

شقيق أحمد سعد يتدخل بقضية طلاقه وعلياء بسيوني


تتواصل تداعيات أزمة طلاق الفنان المصري أحمد سعد ومصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني، بعد أن كشفت آخر الأنباء عن تدخل شقيقه الممثل عمرو سعد في القضية.

07:33

شقيق أحمد سعد يتدخل بقضية طلاقه وعلياء بسيوني


تتواصل تداعيات أزمة طلاق الفنان المصري أحمد سعد ومصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني، بعد أن كشفت آخر الأنباء عن تدخل شقيقه الممثل عمرو سعد في القضية.

منى زكي تتحدث عن تأثير مهنتها على علاقتها مع زوجها أحمد حلمي
07:29

منى زكي تتحدث عن تأثير مهنتها على علاقتها مع زوجها أحمد حلمي

أعلنت الفنانة المصرية منى زكي، أنها تسخّر الشهرة التي اكتسبتها لخدمة المجتمع مِن حولها.

07:29

منى زكي تتحدث عن تأثير مهنتها على علاقتها مع زوجها أحمد حلمي

أعلنت الفنانة المصرية منى زكي، أنها تسخّر الشهرة التي اكتسبتها لخدمة المجتمع مِن حولها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023