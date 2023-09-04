فنانة شهيرة تتعرض لنزيف حاد بعد عملية جراحية وهذا وضعها الصحي

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A post shared by Manal M Mes (@jawaher_qq8)
A post shared by Manal M Mes (@jawaher_qq8)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الاخير الذي احيته على متن سفينة stars on board بحضور حشد من جمهور ومحبي نانسي الذين تفاعلوا مع اغنياتها بشكل لافت.
تتواصل تداعيات أزمة طلاق الفنان المصري أحمد سعد ومصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني، بعد أن كشفت آخر الأنباء عن تدخل شقيقه الممثل عمرو سعد في القضية.
أعلنت الفنانة المصرية منى زكي، أنها تسخّر الشهرة التي اكتسبتها لخدمة المجتمع مِن حولها.