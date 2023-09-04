متابعو "الجديد" على موعد مع المسلسل التركي "حب غير مشروع" في هذا التاريخ

المسلسل يدور حول "داوود" وهو شاب فقير من عائلة متواضعة، يعمل مع والده وأشقائه في منجم فحم يملكه رجل ثري يُدعى "مالك"، الا ان الاخير "عديم الضمير" بحسب ما يصفه العمال.وفي احداث المسلسل، يذهب رئيس العمال في المنجم الى "مالك" ويعلمه بأن هطول الامطار الغزيرة قد يؤدي الى انهيار المنجم على العاملين، وهو ما يحصل بالفعل ويتسبب بمقتل والد "داوود" وعدد من العمال، فيثور "داوود" ويذهب الى "مالك" ويبلغه ان هذا الحادث هو على علم به مسبقا.يُذكر أن مالك لديه 3 بنات، فتتعاطف احداهن وتدعى "مرام" مع "داوود"، وسرعان ما تتحول علاقتهما الى قصة حب شبه مستحيلة التحقيق.