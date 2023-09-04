شقيق أحمد سعد يتدخل بقضية طلاقه وعلياء بسيوني

وتابعت أن عمرو تواصل مع بسيوني وطالبها بحذف الرسالة التي نشرتها عبر حسابها في إنستغرام والتي هاجمت فيها شقيقه سعد وأهانته ثم أعلنت فيها انفصالها عنه.

وذكرت أن عمرو سعد اعتبر رسالة بسيوني مسيئة بحق شقيقه، ودعاها لعدم كتابة مثل هذه الأشياء على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم انتهاء العلاقة مع شقيقه بشكل رسمي.

وكانت "بسيوني" قد كتبت عبر إنستغرام: "الحمد لله على كل شيء.. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابة أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا، وتدمير أسرتنا".