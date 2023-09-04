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فن

رقصة مدير اعمال نانسي عجرم في حفلها تدخلها بنوبة ضحك

2023-09-04 | 08:27
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رقصة مدير اعمال نانسي عجرم في حفلها تدخلها بنوبة ضحك
رقصة مدير اعمال نانسي عجرم في حفلها تدخلها بنوبة ضحك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الاخير الذي احيته على متن سفينة stars on board بحضور حشد من جمهور ومحبي نانسي الذين تفاعلوا مع اغنياتها بشكل لافت.

الفيديو هذه المرة لم يتمحور حول نانسي بل حول مدير اعمالها جيجي لامارا، الذي فاجأها على المسرح خلال تقديمها اغنية "شيخ الشباب" وكان حاملا عصا بيده، اذ راح يتمايل ويرقص على انغام الاغنية، ما ادخل نانسي عجرم بنوبة من الضحك على المسرح.
الامر لم يقف عند هذا الحد، اذ عمدت نانسي الى مغازلة مدير اعمالها جيجي لامارا امام الجميع، حيث راحت تغني وتتوجه له بالكلام، ما ادى الى تفاعل الجمهور معها بشكل واضح، لتتوجه بعدها الى الحضور وتكمل اغنيتها الحماسية وسط تصفيق حار من الجميع.
هذا وكانت احيت نانسي عجرم، حفلا غنائيا ضخما على مسرح سفينة "ستارز اون بورد"، حيث قدمت أجمل أغنياتها الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الحماسية والرومنسية، فأشعلت الاجواء.
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فن و منوعات

فن

نانسي عجرم

جيجي لامارا

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