الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

وفاة علي زين الاتات بحادث مأساوي وخطيبته السابقة رنين مطر تنعيه

2023-09-05 | 03:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وفاة علي زين الاتات بحادث مأساوي وخطيبته السابقة رنين مطر تنعيه
وفاة علي زين الاتات بحادث مأساوي وخطيبته السابقة رنين مطر تنعيه

توفي الشاب علي، إبن خبير الاعشاب اللبناني زين الأتات مساء امس في مستشفى كليمنصو الطبي في بيروت متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ ايام.

وكان علي الاتات ( 31 عاما) ادخل منذ 5 ايام إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى كليمنصو الطبي بيروت، بعد تعرضه لحادث مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة "بغي" كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف.


من جهتها، علّقت الممثلة اللبنانية رنين مطر على خبر وفاة علي، الذي كان خطيبها السابق، اذ نشرت رنين ورقة النعوة عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها عبر انستغرام، والتي ذكر فيها انه سيصلى على جثمان الرالحل اليوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر في روضة الامام الهادي - الاوزاعي، ويوارى الثرى في الجبانة.

كما شاركت رنين صورة للراحل علي، ارفقتها بتعليق كتبت فيه"ملاكي".

وكانت نشرت رنين سابقاً صورة لـ علي، وطلبت الدعاء له بعد تعرضه للحادث المأساوي.

علي سبق ان تعرض في السنوات الماضية للخطف، وأفرج عنه مقابل فدية مالية، وهو عرف بأخلاقه الطيبة، وهو مقرب من شخصيات لامعة تحت الأضواء.

مقالات ذات صلة
وفاة علي زين الاتات بحادث مأساوي وخطيبته السابقة رنين مطر تنعيه

فن و منوعات

فن

علي الاتات

زين الاتات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الشيف بوراك يتعرض لوعكة صحية وفيديو على سرير المستشفى يقلق الجمهور
رقصة مدير اعمال نانسي عجرم في حفلها تدخلها بنوبة ضحك

اقرأ ايضا في فن

وليد توفيق خلال تكريمه من قبل نقابة المهن الموسيقية: محدش حاسس فينا غير السعودية
07:05

وليد توفيق خلال تكريمه من قبل نقابة المهن الموسيقية: محدش حاسس فينا غير السعودية

وجه الفنان اللبناني وليد توفيق، الشكر للمستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال تكريم الاول من قبل نقابة المهن الموسيقية.

07:05

وليد توفيق خلال تكريمه من قبل نقابة المهن الموسيقية: محدش حاسس فينا غير السعودية

وجه الفنان اللبناني وليد توفيق، الشكر للمستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال تكريم الاول من قبل نقابة المهن الموسيقية.

زياد برجي ينعى صديقه علي الاتات بكلمات مؤثرة
06:56

زياد برجي ينعى صديقه علي الاتات بكلمات مؤثرة

نعى الفنان اللبناني زياد برجي صديقه الشاب علي الأتات إبن خبير الأعشاب زين الأتات، الذي توفي امس اثر حادث اليم.

06:56

زياد برجي ينعى صديقه علي الاتات بكلمات مؤثرة

نعى الفنان اللبناني زياد برجي صديقه الشاب علي الأتات إبن خبير الأعشاب زين الأتات، الذي توفي امس اثر حادث اليم.

ظهور نادر لـ والدة أيمن زيدان في عيدها.. ما قاله لها مؤثر
06:13

ظهور نادر لـ والدة أيمن زيدان في عيدها.. ما قاله لها مؤثر

احتفل الفنان السوري أيمن زيدان بعيد ميلاد والدته بكلمات مؤثرة، إذ وصفها "بوطنه الدافئ"، مشيرًا إلى أنه يلجأ إليها عندما يشعر بالانزعاج، بحسب تعبيره.

06:13

ظهور نادر لـ والدة أيمن زيدان في عيدها.. ما قاله لها مؤثر

احتفل الفنان السوري أيمن زيدان بعيد ميلاد والدته بكلمات مؤثرة، إذ وصفها "بوطنه الدافئ"، مشيرًا إلى أنه يلجأ إليها عندما يشعر بالانزعاج، بحسب تعبيره.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023