وفاة علي زين الاتات بحادث مأساوي وخطيبته السابقة رنين مطر تنعيه

وكان علي الاتات ( 31 عاما) ادخل منذ 5 ايام إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى كليمنصو الطبي بيروت، بعد تعرضه لحادث مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة "بغي" كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف.



من جهتها، علّقت الممثلة اللبنانية رنين مطر على خبر وفاة علي، الذي كان خطيبها السابق، اذ نشرت رنين ورقة النعوة عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها عبر انستغرام، والتي ذكر فيها انه سيصلى على جثمان الرالحل اليوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر في روضة الامام الهادي - الاوزاعي، ويوارى الثرى في الجبانة.

كما شاركت رنين صورة للراحل علي، ارفقتها بتعليق كتبت فيه"ملاكي".

وكانت نشرت رنين سابقاً صورة لـ علي، وطلبت الدعاء له بعد تعرضه للحادث المأساوي.

علي سبق ان تعرض في السنوات الماضية للخطف، وأفرج عنه مقابل فدية مالية، وهو عرف بأخلاقه الطيبة، وهو مقرب من شخصيات لامعة تحت الأضواء.