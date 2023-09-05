الشيف بوراك يتعرض لوعكة صحية وفيديو على سرير المستشفى يقلق الجمهور

وتبين انه تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، ليتبين أنه يعاني من آلام في المرارة.
وطمأن بوراك الجمهور على حالته الصحية، قائلا لهم إنه أصبح على ما يرام.
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A post shared by Burak Özdemir (@cznburak)
A post shared by Burak Özdemir (@cznburak)
وجه الفنان اللبناني وليد توفيق، الشكر للمستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال تكريم الاول من قبل نقابة المهن الموسيقية.
نعى الفنان اللبناني زياد برجي صديقه الشاب علي الأتات إبن خبير الأعشاب زين الأتات، الذي توفي امس اثر حادث اليم.
احتفل الفنان السوري أيمن زيدان بعيد ميلاد والدته بكلمات مؤثرة، إذ وصفها "بوطنه الدافئ"، مشيرًا إلى أنه يلجأ إليها عندما يشعر بالانزعاج، بحسب تعبيره.