الشيف بوراك يتعرض لوعكة صحية وفيديو على سرير المستشفى يقلق الجمهور

وتبين انه تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، ليتبين أنه يعاني من آلام في المرارة.

وطمأن بوراك الجمهور على حالته الصحية، قائلا لهم إنه أصبح على ما يرام.