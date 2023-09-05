مفاجآت جديدة في حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن : لم تكن تحت تأثير الكحول

في هذا السياق، قلت "العربية" عن مصدر خاص أن الفاشينيستا المتهمة لم تكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات أثناء وقوع الحادث، على عكس ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار المصدر إلى أن التحاليل المعملية لم تكشف عن وجود مخدرات داخل سيارتها.

كما اكد المصدر أن الحادث لم يتسبب في وفاة شخص ثالث كما أشيع في البداية، وأحد المصابين تماثل للشفاء وغادر المستشفى بعد إصابته الطفيفة، وليس في حالة خطرة كما تم تداوله.

وبالنسبة للادعاءات بشأن تقديم بلاغ بحق المتوفين بتهمة التحرش بالفاشينيستا الكويتية، فقد نفاه المصدر جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن القانون لا يسمح عمومًا بتقديم مثل هذه البلاغات ضد الأشخاص الذين فارقوا الحياة، وأن هذه الشائعة نشأت من تغريدة لشخص مجهول انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالمزاعم حول وجود وساطات للإفراج عن المتهمة، فقد نفاه المصدر بشدة، مؤكدًا أن أي تدخل محتمل سيواجه صاحبه تبعات قانونية.