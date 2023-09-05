مدير اعمال تامر حسني يتعرض لحادث سير خطير

وبحسب ما اكد يحيى، الحادث أسفر عن تدمير السيارة التي كان يجلس فيها الى جانب السائق بالكامل، وألحق به إصابات كبيرة في مختلف أنحاء جسده، بينما أصيب السائق بجروح طفيفة، وفقًا للمنشور الذي نشره عبر فايسبوك

وقال يحيى أن السائق تفاجأ أثناء سيرهما في منتصف الطريق بالتجمعات المائية على طريق وادي النطرون أثناء عودتهما من العلمين، مما أدى إلى اصطدامهم بسيارة نقل بشكل مفاجئ وبقوة، مما أدى إلى تحطم سيارتهما.

وأوضح أن صاحب سيارة النقل هرب من موقع الحادث بسرعة بمجرد أن أدرك الخطأ الذي ارتكبه، وظل هو والسائق داخل السيارة المحطمة لمدة تجاوزت 15 دقيقة، وهما يتعرضان لنزيف حاد داخل السيارة.

وعبّر يحيى عن دهشته من عدم تفعيل وسائد الهواء في السيارة.