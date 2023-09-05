فيديو مسرب من التحقيق مع سارة الزكريا في مصر..اليكم ما قالته

وظهرت سارة الزكريا في الفيديو وهي تقول: "أنا لم أُسِئ لأحد، وأحترم الشعب المصري وكل الشعوب، وأحترم نقابة الفنانين التي أعطتني التصريح، وإذا كان قد خرج مني شيئا بدون انتباه أو وعي ويصل إلى هذه المرحلة، فأنا أعتذر، وإن شاء الله لن أتلفظ بأي شيء مثل ذلك مستقبلا".