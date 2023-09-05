الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

فيديو مسرب من التحقيق مع سارة الزكريا في مصر..اليكم ما قالته

2023-09-05 | 04:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو مسرب من التحقيق مع سارة الزكريا في مصر..اليكم ما قالته
فيديو مسرب من التحقيق مع سارة الزكريا في مصر..اليكم ما قالته

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية سارة الزكريا خلال التحقيق معها من قبل نقيب الموسيقيين في مصر مصطفى كامل، بعد البلبة التي اثارتها على خلفية تلفظها بعبارات اعتبرها كثيرون خاشة للحياء، خلال حفبلها الاخير في مصر.

 

وظهرت سارة الزكريا في الفيديو وهي تقول: "أنا لم أُسِئ لأحد، وأحترم الشعب المصري وكل الشعوب، وأحترم نقابة الفنانين التي أعطتني التصريح، وإذا كان قد خرج مني شيئا بدون انتباه أو وعي ويصل إلى هذه المرحلة، فأنا أعتذر، وإن شاء الله لن أتلفظ بأي شيء مثل ذلك مستقبلا". 

@cairo24 مش هقول كدة تاني.. سارة زكريا أمام مصطفى كامل: الألفاظ خرجت مني بدون وعي #سارة_زكريا #مصطفي_كامل #نقابة_المهن_الموسيقية #المطربة_سارة_زكريا #مش_هقول_كدا_تاني ♬ original sound - القاهرة 24

مقالات ذات صلة
فيديو مسرب من التحقيق مع سارة الزكريا في مصر..اليكم ما قالته

فن و منوعات

فن

سارة الزكريا

مصطفى كامل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تسريب صور لــ ممثل لبناني شهير بـ فستان عرس ابيض وطرحة
مدير اعمال تامر حسني يتعرض لحادث سير خطير

اقرأ ايضا في فن

وليد توفيق خلال تكريمه من قبل نقابة المهن الموسيقية: محدش حاسس فينا غير السعودية
07:05

وليد توفيق خلال تكريمه من قبل نقابة المهن الموسيقية: محدش حاسس فينا غير السعودية

وجه الفنان اللبناني وليد توفيق، الشكر للمستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال تكريم الاول من قبل نقابة المهن الموسيقية.

07:05

وليد توفيق خلال تكريمه من قبل نقابة المهن الموسيقية: محدش حاسس فينا غير السعودية

وجه الفنان اللبناني وليد توفيق، الشكر للمستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال تكريم الاول من قبل نقابة المهن الموسيقية.

زياد برجي ينعى صديقه علي الاتات بكلمات مؤثرة
06:56

زياد برجي ينعى صديقه علي الاتات بكلمات مؤثرة

نعى الفنان اللبناني زياد برجي صديقه الشاب علي الأتات إبن خبير الأعشاب زين الأتات، الذي توفي امس اثر حادث اليم.

06:56

زياد برجي ينعى صديقه علي الاتات بكلمات مؤثرة

نعى الفنان اللبناني زياد برجي صديقه الشاب علي الأتات إبن خبير الأعشاب زين الأتات، الذي توفي امس اثر حادث اليم.

ظهور نادر لـ والدة أيمن زيدان في عيدها.. ما قاله لها مؤثر
06:13

ظهور نادر لـ والدة أيمن زيدان في عيدها.. ما قاله لها مؤثر

احتفل الفنان السوري أيمن زيدان بعيد ميلاد والدته بكلمات مؤثرة، إذ وصفها "بوطنه الدافئ"، مشيرًا إلى أنه يلجأ إليها عندما يشعر بالانزعاج، بحسب تعبيره.

06:13

ظهور نادر لـ والدة أيمن زيدان في عيدها.. ما قاله لها مؤثر

احتفل الفنان السوري أيمن زيدان بعيد ميلاد والدته بكلمات مؤثرة، إذ وصفها "بوطنه الدافئ"، مشيرًا إلى أنه يلجأ إليها عندما يشعر بالانزعاج، بحسب تعبيره.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023