فيديو مسرب من التحقيق مع سارة الزكريا في مصر..اليكم ما قالته

وظهرت سارة الزكريا في الفيديو وهي تقول: "أنا لم أُسِئ لأحد، وأحترم الشعب المصري وكل الشعوب، وأحترم نقابة الفنانين التي أعطتني التصريح، وإذا كان قد خرج مني شيئا بدون انتباه أو وعي ويصل إلى هذه المرحلة، فأنا أعتذر، وإن شاء الله لن أتلفظ بأي شيء مثل ذلك مستقبلا".
@cairo24 مش هقول كدة تاني.. سارة زكريا أمام مصطفى كامل: الألفاظ خرجت مني بدون وعي #سارة_زكريا #مصطفي_كامل #نقابة_المهن_الموسيقية #المطربة_سارة_زكريا #مش_هقول_كدا_تاني ♬ original sound - القاهرة 24
وجه الفنان اللبناني وليد توفيق، الشكر للمستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال تكريم الاول من قبل نقابة المهن الموسيقية.
نعى الفنان اللبناني زياد برجي صديقه الشاب علي الأتات إبن خبير الأعشاب زين الأتات، الذي توفي امس اثر حادث اليم.
احتفل الفنان السوري أيمن زيدان بعيد ميلاد والدته بكلمات مؤثرة، إذ وصفها "بوطنه الدافئ"، مشيرًا إلى أنه يلجأ إليها عندما يشعر بالانزعاج، بحسب تعبيره.