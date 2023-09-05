زياد برجي ينعى صديقه علي الاتات بكلمات مؤثرة

ونشر زياد صورة على صفحته عبر مواقع التواصل الإجتماعي وكتب في تعليق مؤثر: "الله يرحمك يا صديقي عزائي لعائلة الاتات والأخ و الصديق زين الاتات انا لله وانا إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة".

وكان قد توفي علي الاتات متأثرا بجراحه بعد نقله الأسبوع الماضي إلى مستشفى كليمنصو الطبي في بيروت وذلك بعد تعرضه لحادث مروع في منطقة فردان، دخل على إثره إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى كليمنصو.





الله يرحمك يا صديقي عزائي لعائلة الاتات و الأخ و الصديق زين الاتات انا لله وانا إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة pic.twitter.com/gUtZkSfHgt

— Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) September 4, 2023



