وليد توفيق خلال تكريمه من قبل نقابة المهن الموسيقية: محدش حاسس فينا غير السعودية

وشكر وليد توفيق تركي آل الشيخ نظرًا لإقامة الأخير العديد من حفلات التكريم لكثير من المطربين، وقال وليد توفيق في تصريحات صحافية: "إن المستشار تركي آل الشيخ الوحيد الذي يقدر جيله، محدش حاسس بجيلنا غير السعودية".

واضاف: "أبو ناصر كرّم جورج وسوف وغيره اسمحوا لي أشكره يقولوا اللي يقوله مش فارقة معانا".

وتابع: "سعيد بتكريمي من نقابة المهن الموسيقية بوجود نقيب العرب الفنان مصطفى كامل... أهدي التكريم لوالدتي وللصحافة المصرية.. وتكريمي من مصر وسام على صدري".

وعلق نقيب الموسيقين على هذا التكريم قائلا: "إحنا النهاردة بنُكرم قيمة كبيرة على المستوى الفني والأخلاقي ومستوى الأداء الرقي للفنان، وهو سفير لبنان بجد وسفير لينا في مصر، وسفير للأمة العربية بجد".