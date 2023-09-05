بالفيديو- موقف لافت بين نانسي عجرم وناصيف زيتون على المسرح

في التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الفيديو الذي ظهرت فيه نانسي وهي تهمس في اذن ناصيف زيتون.كما ظهر ناصيف وهو يدندن اغنية لنانسي عجرم ومن ثم دخلا الثنائي في نوبة ضحك.
وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناصيف أثناء تقديمه أغنية "لزرعلك بستان ورود" على خشبة المسرح، لينتبه فجأة لوجود نانسي عجرم على مقربة منه؛ ما دفعه للتوقف عن الغناء والمسارعة لمعانقتها.
ورقص النجمان معا على المسرح بانسجام، فيما أمسكت نانسي بيد العروس وراقصتها بحماسة.
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A post shared by Al Arrab العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by Al Arrab العرّاب (@alarrabcom)
نعت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين السوريين والوسط الموسيقي الموسيقار السوري أمين الخياط الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.
وجه الفنان اللبناني وليد توفيق، الشكر للمستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال تكريم الاول من قبل نقابة المهن الموسيقية.
نعى الفنان اللبناني زياد برجي صديقه الشاب علي الأتات إبن خبير الأعشاب زين الأتات، الذي توفي امس اثر حادث اليم.