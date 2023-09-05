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فن

بالفيديو- موقف لافت بين نانسي عجرم وناصيف زيتون على المسرح

2023-09-05 | 07:56
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بالفيديو- موقف لافت بين نانسي عجرم وناصيف زيتون على المسرح

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم و الفنان السوري ناصيف زيتون اثناء احيائهما حفلا خاصا بالولايات المتحدة الأمريكية.

في التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الفيديو الذي ظهرت فيه نانسي وهي تهمس في اذن ناصيف زيتون.كما ظهر ناصيف وهو يدندن اغنية لنانسي عجرم ومن ثم دخلا الثنائي في نوبة ضحك.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناصيف أثناء تقديمه أغنية "لزرعلك بستان ورود" على خشبة المسرح، لينتبه فجأة لوجود نانسي عجرم على مقربة منه؛ ما دفعه للتوقف عن الغناء والمسارعة لمعانقتها.

ورقص النجمان معا على المسرح بانسجام، فيما أمسكت نانسي بيد العروس وراقصتها بحماسة.

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فن و منوعات

فن

ناصيف زيتون

نانسي عجرم

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