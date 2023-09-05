وفاة الموسيقار أمين الخياط بعد صراع مع المرض

والخياط هو احد كبار الملحنين وله مئات الالحان لاعمال غنائية لفنانين سوريين ومن مختلف الجنسيات العربية، بينهم فنان القدود الحلبية صباح فخري، سميرة توفيق، شريفة فاضل، مها صبري، مصطفى نصري، إلياس كرم، مها الجابري، فاتن حناوي، عليا التونسية، فهد بلان وغيرهم.

خلال مسيرته، ترأس الخياط دائرة الموسيقى بالإذاعة والتلفزيون، وشغل منصب نقيب الفنانين لأربع دورات، وعمل مستشاراً لهيئة الإذاعة والتلفزيون، ومديراً لمهرجان الأغنية السورية، وكذلك أمين سر لجنة صناعة السينما والتلفزيون لدورتين، وكانت تتم دعوته للمشاركة في رئاسة أو عضوية لجان تحكيم مهرجانات ومسابقات غنائية وموسيقية في العالم العربي.