ايمن زيدان ينجو من انفجار ضخم كاد ينهي حياته

وففي التفاصيل، وقع انفجار عبوات غاز في الشارع الذي يقطن فيه، خلف أضرارا مادية في منزله والمقهى الخاص به.

ونشر زيدان عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورتين وثق من خلالهما ما حصل وارفقهما بتعليق جاء فيه: "أصدقائي، انفجار عبوات غاز في مطعم بيتزا ملاصق لبيتي الصغير والكافية، أنا بخير وأضراري مادية، الحمد لله دائماً وحمى الله كل الناس".

وفور نشر الصور، انهالت التعليقات من قبل المتابعين والمحبين، الذين هنوا ايمن بسلامته وتمنوا له العمر الطويل بالخير والسلامة.

وجاء في بعض التعليقات: " قدر الله وماشاء فعل الحمد لله على سلامة الجميع وربنا يسترها مع الجميع وبحمى الرحم"، " لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، العوض على الله، الحمد لله على سلامة الجميع"، "الحمد لله عسلامة أستاذنا العظيم والله يعوض عصاحب المحل".

وكان مصدر في قيادة شرطة دمشق قد أكد أن الحادثة وقعت ضمن مطعم في منطقة "المزة، غربية"، ونتج عنه 9 إصابات وأضرار مادية في المكان.