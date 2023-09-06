لقطات مبكية من وداع علي زين الاتات ووديع الشيخ يرثيه بتأثر

وقد ودع اصدقاء واقارب علي فقيدهم يوم أمس، حيث انتشرت مقاطع فيديو من الدفن تظهر الحزن الكبير والتأثر الشديد الذي سيطر على العائلة والاصدقاء الذين راحوا يرثون الراحل بكلمات مبكية، معبرين عن حزنهم الكبير لفقدانه وهو في شبابه.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خطيبة الراحل السابقة، الممثلة اللبنانية رنين مطر، التي كانت تجلس الى جانب وتبكي بشدة حزنا على رحيله، فيما ظهر الفنان اللبناني وديع الشيخ في الدفن وراح يرثي الراحل بكلمات مبكية.وتفاعل الجمهور مع الخبر بشكل كبير، معبرين عن حزنهم لسماع الخبر الاليم وداعيين الله ان يرحم علي ويلهم ذويه الصبر والسلوان.