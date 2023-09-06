لقطات مبكية من وداع علي زين الاتات ووديع الشيخ يرثيه بتأثر

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A post shared by Aghani News 🧿 أغاني نيوز (@aghaninews)
A post shared by Aghani News 🧿 أغاني نيوز (@aghaninews)
شاركت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطع فيديو عفوي وطريف من كواليي مسلسل "كريستال".
انتشر عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه اليوتيوبر السوري اشهير غيث مروان وهو غاضب من زوجته للمرة الاولى وذلك بعدما دمرت سيارته بالكامل، ما دفعه الى ضربها.
أقلقت لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، بعد ان كشفت لاول مرة تفاصيل مرضها الحطير، اذ روت معاناتها وتحدثت بالتفصيل عما يحصل معها.