ما حقيقة عودة أحمد سعد الى طليقته علياء بسيوني؟

وفي التفاصيل، نشر سعد على حسابه عبر انستغرام، فيديو يوثق الاجواء المميزة التي تسيطر على حفلاته، حيث ظهر في احدى اللقطات وهو يغني لطليقته ويشير إليها وهي تنظر إليه وعلامات الفرح مرتسمة على وجهها، بينما كانت تردد كلمات اغنياته بعفوية.وقد ارفق سعد الفيديو بالتعليق التالي: "بالجمهور تحلو الدنيا"، وهو ما اعتبره عدد من متابعيه اعتذاراً منه لطليقته عما حدث خلال الفترة الماضية، وأنه بذلك يمهّد لعودتهما الى الحياة الزوجية.