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فن

ما حقيقة عودة أحمد سعد الى طليقته علياء بسيوني؟

2023-09-06 | 05:19
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ما حقيقة عودة أحمد سعد الى طليقته علياء بسيوني؟
ما حقيقة عودة أحمد سعد الى طليقته علياء بسيوني؟

أثار الفنان المصري أحمد سعد، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول نيته العودة إلى طليقته مصمّمة الأزياء المصرية علياء بسيوني، وذلك بعدما نشر مقطع فيديو من كواليس حفلاته، ظهرت فيه علياء في عدد من اللقطات وهي تتفاعل مع أغانيه.

وفي التفاصيل، نشر سعد على حسابه عبر انستغرام، فيديو يوثق الاجواء المميزة التي تسيطر على حفلاته، حيث ظهر في احدى اللقطات وهو يغني لطليقته ويشير إليها وهي تنظر إليه وعلامات الفرح مرتسمة على وجهها، بينما كانت تردد كلمات اغنياته بعفوية.
وقد ارفق سعد الفيديو بالتعليق التالي: "بالجمهور تحلو الدنيا"، وهو ما اعتبره عدد من متابعيه اعتذاراً منه لطليقته عما حدث خلال الفترة الماضية، وأنه بذلك يمهّد لعودتهما الى الحياة الزوجية.
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