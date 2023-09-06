أماني الحكيم تطمئن الجمهور على صحة والدها مظهر الحكيم بعد تعرضه لوعكة

وشاركت أماني مقطع فيديو على حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، ظهر فيه والدها مظهر وهو يرقد على سرير المستشفى، وبجانبه نقيب المهن الموسيقية محسن غازي وهو يغني له.
وفي تعليقها على المنشور، عبّرت أماني عن امتنانها لكل من دعمها في هذا الوقت الصعب اذ كتبت: "شكرا نقابة الفنانين، شكرا أستاذ محسن غازي، شكرا لأسرة العناية الإسعافية بمشفى الأسد الجامعي، بفضل من الله تجاوز والدي المراحل الحرجة وهو الان يتماثل للشفاء التام بإذن الله في القسم الخاص في المشفى".
وفور نشر الفيديو، تلقت أماني الحكيم تعليقات كثيرة داعية إلى الشفاء العاجل لوالدها، وعبر المتابعون عن رغبتهم في معرفة المزيد من التفاصيل حول حالته الصحية.
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A post shared by Amani Alhakim (@amani_alhakim)
A post shared by Amani Alhakim (@amani_alhakim)
شاركت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطع فيديو عفوي وطريف من كواليي مسلسل "كريستال".
انتشر عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه اليوتيوبر السوري اشهير غيث مروان وهو غاضب من زوجته للمرة الاولى وذلك بعدما دمرت سيارته بالكامل، ما دفعه الى ضربها.
أقلقت لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، بعد ان كشفت لاول مرة تفاصيل مرضها الحطير، اذ روت معاناتها وتحدثت بالتفصيل عما يحصل معها.