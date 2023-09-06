فيديو عفوي لـ ستيفاني عطالله ينال اعجاب الجمهور: فرح وتعب وحب

وتضمن الفيديو عدد من اللقطات التي بدأت باستعراض تسريحة شعر خالد شباط الذي يلعب دور "باسل"، ثم تلاها لقطات اخرى سلطت الضوء على علاقة افراد فريق العمل ببعضهم.
وارفقت ستيفاني الفيديو بتعليق جاء فيه: "كواليس ضحك وفرح وتعب وحب".
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A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
انتشر عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه اليوتيوبر السوري اشهير غيث مروان وهو غاضب من زوجته للمرة الاولى وذلك بعدما دمرت سيارته بالكامل، ما دفعه الى ضربها.
أقلقت لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، بعد ان كشفت لاول مرة تفاصيل مرضها الحطير، اذ روت معاناتها وتحدثت بالتفصيل عما يحصل معها.
بعد تعرض والدها، الفنان مظهر الحكيم، لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، طمأنت الفنانة السورية أماني الحكيم جمهورها على حالته الصحية.