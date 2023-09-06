فيديو عفوي لـ ستيفاني عطالله ينال اعجاب الجمهور: فرح وتعب وحب

انتشر عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه اليوتيوبر السوري اشهير غيث مروان وهو غاضب من زوجته للمرة الاولى وذلك بعدما دمرت سيارته بالكامل، ما دفعه الى ضربها.



