نانسي عجرم وابنتيها تلفتن الانظار في احدث ظهور.. بدتا كشقيقتيها وهكذا علقت

View this post on Instagram
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
يبدو ان قضية الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن لم تصل الى خواتيهما بعد رغم صدور قرار بسجنها بعد الحادث المأساوي الذي تعرضت له وتسببت بمقتل شخصين، حيث قيل إنها كانت تحت تأثير الممنوعات.
كشف الممثل السوري محمود نصر سر السلسلة التي يضعها في رقبته دائما، مشيرا الى انه تعني له كثيرا.
اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو قديم جمع كل من الممثل السوري باسل خياط و الفنانة المصرية هند صبري وثق ردة فعل هند عند رؤيتها لـ باسل وزوجته في مهرجان الجونة السينمائي عام 2021.