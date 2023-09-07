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فن

شيرين عبد الوهاب تتعرض للسرقة و محاميها يكشف هوية السارق

2023-09-07 | 05:19
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شيرين عبد الوهاب تتعرض للسرقة و محاميها يكشف هوية السارق

خسرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ثروة كبيرة بعد تعرضها للسرقة بشكل ممنهج حسب ما كشف حسام لطفي، محامي الشخصي لـ شيرين.

وقال المحامي ان شيرين فقدت مبلغ مليون دولار نتيجة اختراق حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

واكد لطفي في تصريحات تلفزيونية جديدة له ان شيرين كانت قد اعتمدت على شخص يشغل منصب مدير أعمالها لفترة معينة، إلا أنه انتهك الثقة واستحوذ على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعائداتها.

وأشار المحامي الى أنه تقدم ببلاغ رسمي ضد الشخص الذي قام بسرقة حسابات شيرين، وأن هذا الفعل يعتبر جريمة معلوماتية يمكن أن تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية.

وأوضح حسام لطفي أن المشتبه به قام بنشر أغاني لشيرين على تلك الصفحات، مما تسبب في نشوب مشكلات قانونية بينها وبين الشركة الإنتاجية.

وفي هذا السياق، أبرم هذا الشخص اتفاقيات مع منصة أنغامي وقام بنشر أغنية بعنوان "بحلفلك" دون الحصول على موافقة مسبقة من شيرين، وكذلك اتفاق مع منصة أخرى لنشر أعمالها، مما تسبب في خسائر مالية لها نتيجة فقدان عائداتها على منصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب.

وأكد حسام لطفي أن شيرين عبد الوهاب مصممة على حماية حقوقها والدفاع عنها أمام القضاء في مواجهة الشركة الإنتاجية والشخص الذي تسبب في هذه المشكلة، حيث يتجنبان المثول أمام السلطات القضائية.

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شيرين عبد الوهاب

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